Захист "Схем" пішов до Верховного суду через Портнова

Захист водія програми журналістських розслідувань "Схеми" Бориса Мазура звернувся до Верховного суду в суперечці з Андрієм Портновим щодо захисту права на приватність.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Касаційна скарга подана на рішення Печерського райсуду Києва, який у серпні відмовив члену команди "Схем" у задоволенні позову про захист права на приватність і відхилив прохання зобов’язати Портнова видалити з Телеграм-каналу персональні дані Мазура, та постановив відшкодувати Портнову 52 тисячі гривень витрат на юридичне обслуговування.

У грудні Київський апеляційний суд закріпив це рішення, теж ставши на сторону Портнова.

Адвокатка "Схем" та керівниця юридичного напрямку "Інституту розвитку регіональної преси" Оксана Максименюк, яка представляє інтереси Бориса Мазура у цій справі, подала скаргу до Касаційного цивільного суду Верховного суду.

Ззхист вимагає повністю скасувати постанову Київського апеляційного суду та рішення Печерського районного суду за позовом до Андрія Портнова та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги водія "Схем" у повному обсязі – тобто, видалити його персональні дані та скасувати відшкодування витрат на юридичне обслуговування.

Захист вважає, що суди таким чином створили небезпечну практику, через яку може бути поширена персональна інформація особи, хоча закон забороняє це.

За оцінкою Максименюк, суд не дослідив справу належним чином, а "керувався виключно тими аргументами, які надавав представник Портнова", чому той поширив персональні дані. Захист Мазура ж не цікавили причини цього кроку, він вимагав видалити персональні дані з публічного доступу.

Адвокатка розраховує, що "касаційний суд уважно розгляне справу, перевірить всі аргументи сторін та вірно застосує норми закону про захист персональних даних".

Вона переконана, що "рішення Печерського суду було прийнято з порушенням таких норм, тому рішення мають бути скасовані, а персональна інформація видалена".

Крім того, у касаційній скарзі захист вказав на те, що вважає розмір компенсації витрат на юридичне обслуговування надмірним і по суті інструментом цензури.

Ці кошти вже сплатили Портнову, аби не допустити арешт майна в рамках примусового виконання судового рішення, зазначила юристка. Максименюк сподівається, що гроші їм повернуть після рішення Верховного суду на користь Мазура.

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