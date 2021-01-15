Защита "Схем" пошла в Верховный суд из-за Портнова

Защита водителя программы журналистских расследований "Схемы" Бориса Мазура обратилась в Верховный суд в споре с Андреем Портновым о защите права на приватность.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Кассационная жалоба подана на решение Печерского райсуда Киева, который в августе отказал члену команды "Схем" в удовлетворении иска о защите права на приватность и отклонил просьбу обязать Портнова удалить из Телеграмм-канала персональные данные Мазура, и постановил возместить Портнову 52 тысячи гривен расходов на юридическое обслуживание.

В декабре Киевский апелляционный суд закрепил это решение, тоже встав на сторону Портнова.

Адвокат "Схем" и руководитель юридического направления "Института развития региональной прессы" Оксана Максименюк, которая представляет интересы Бориса Мазура в этом деле, подала жалобу в Кассационный гражданский суд Верховного суда.

Защита требует полностью отменить постановление Киевского апелляционного суда и решение Печерского районного суда по иску Андрея Портнова и принять новое решение, которым удовлетворить исковые требования водителя "Схем" в полном объеме – то есть, удалить его персональные данные и отменить возмещение расходов на юридическое обслуживание.

Защита считает, что суды таким образом создали опасную практику, по которой может быть распространена персональная информация человека, хотя закон запрещает это.

По оценке Максименюк, суд не исследовал дело должным образом, а "руководствовался исключительно теми аргументами, которые предоставлял представитель Портнова", почему тот распространил персональные данные. Защиту Мазура же не интересовали причины этого шага, он требовал удалить персональные данные из публичного доступа.

Адвокат рассчитывает, что "кассационный суд внимательно рассмотрит дело, проверит все аргументы сторон и верно применит нормы закона о защите персональных данных".

Она убеждена, что "решение Печерского суда было принято с нарушением таких норм, поэтому решения должны быть отменены, а персональная информация удалена".

Кроме того, в кассационной жалобе защита указала на то, что считает размер компенсации расходов на юридическое обслуживание чрезмерным и по сути инструментом цензуры.

Деньги уже уплачены Портнову, чтобы не допустить ареста имущества в рамках принудительного исполнения судебного решения, отметила юрист. Максименюк надеется, что эти средства им вернут после решения Верховного суда в пользу Мазура.

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