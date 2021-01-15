Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд Нідерландів подав у відставку після помилкового визнання тисяч сімей шахраями

П'ятниця, 15 січня 2021, 14:18

Уряд прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте подав у відставку у п'ятницю через скандал, в якому податкові органи помилково звинуватили тисячі сімей в шахрайстві з дитячими виплатами в період з 2013 по 2019 рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Рютте запропонує королю відставку свого третього кабінету всього за два місяці до виборів до парламенту. Падіння уряду наближалося вже кілька днів, і сьогодні кабінет нарешті зробив рішучий крок.

Міністри залишатимуться виконуючими обов'язки доти, доки не буде сформована нова коаліція. 

В березні у Нідерландах повинні відбутися загальні вибори. Рютте та його правоцентристська Народна партія за свободу та демократію лідирує в опитуваннях. 

Раніше Рютте заявляв, що виступає проти розпуску коаліції, стверджуючи, що Нідерландам потрібна стабільність під час епідемії коронавірусу. Однак інші партії коаліції заявили, що вважають неминучими політичні наслідки після різкого парламентського звіту, який спричинив скандал. 

У грудні був опублікований звіт депутатів під назвою "Безпрецедентна несправедливість". У документі вказується, що податковим органом Нідерландів "були порушені основоположні принципи верховенства закону", і розслідування шахрайства щодо сімей почалися через "таку просту річ, як адміністративна помилка, без будь-якого злого умислу".

Близько 20 000 працюючих сімей помилково були притягнуті до відповідальності в судах за шахрайство і їм було наказано повернути виплати на утримання дитини та відмовлено в праві на подачу апеляції. Все це відбувалося протягом декількох років з 2012 року.

Деякі сім'ї через це були близькі банкрутства або змушені були переїхати через несправедливі позови на десятки тисяч євро. Так зване шахрайство зазвичай зводилося до неправильно заповненої форми або відсутності підписів.

"Українська правда" в Threads

Теми: НідерландиЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Нідерланди
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Нідерланди скерують понад 118 млн євро на гуманітарну й економічну підтримку України
У Гаазі почав роботу Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії РФ проти України
Останні новини
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
Усі новини...
Реклама: