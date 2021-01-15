Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Правительство Нидерландов подало в отставку после ошибочного признания тысяч семей мошенниками

Пятница, 15 января 2021, 15:18

Правительство премьер-министра Нидерландов Марка Рютте подало в отставку в пятницу из-за скандала, в котором налоговые органы ошибочно обвинили тысячи семей в мошенничестве с детскими выплатами в период с 2013 по 2019 год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Рютте предложит королю отставку своего третьего кабинета всего за два месяца до выборов в парламент. Крах правительства приближался уже несколько дней, и сегодня кабинет наконец сделал решительный шаг.

Министры будут оставаться исполняющими обязанности до тех пор, пока не будет сформирована новая коалиция.

В марте в Нидерландах должны состояться всеобщие выборы. Рютте и его правоцентристская Народная партия за свободу и демократию лидирует в опросах.

Ранее Рютте заявил, что выступает против роспуска коалиции, утверждая, что Нидерландам нужна стабильность во время эпидемии коронавируса. Однако другие партии коалиции заявили, что считают неизбежными политические последствия после резкого парламентского отчета, вызвавшего скандал.

В декабре был опубликован отчет депутатов под названием "Беспрецедентная несправедливость". В документе указывается, что налоговым органом Нидерландов "были нарушены основополагающие принципы верховенства закона", и расследования мошенничества в отношении семей начались из-за "такой ​​простой вещи, как административная ошибка, без какого-либо злого умысла".

Около 20 000 работающих семей ошибочно были привлечены к ответственности в судах за мошенничество и им было приказано вернуть выплаты на содержание ребенка и отказано в праве на подачу апелляции. Все это происходило в течение нескольких лет с 2012 года.

Некоторые семьи из-за этого были близки к банкротству или вынуждены были переехать из-за несправедливых исков на десятки тысяч евро. Так называемое мошенничество обычно сводилось к неправильно заполненной форме или отсутствию подписей.

Темы: НидерландыЕвропа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина ответила на ультиматум Боснии по вывезенной из оккупированного Луганска иконе

видеоК ФОПавцам на Майдане присоединился новый протест: "Стоп тарифный геноцид"

обновленоРада начала телеграм-опрос, хотят ли люди 300 нардепов вместо 450

Вашингтон превращается в "крепость" ко дню инаугурации Байдена

"Лживый донос": Дубинский хочет собрать "слуг народа" из-за санкций США

Зять Медведчука возглавил крупнейшую электросетевую компанию России

Все новости...
Нидерланды
Налоговая Нидерландов ошибочно обвинила тысячи семей в мошенничестве, Кабмину грозит отставка
"Добро пожаловать в Brexit": на границе Нидерландов отбирают бутерброды у водителей из Британии
В Амстердаме заявили о планах запретить продажу легких наркотиков туристам
Последние новости
15:45
"Доступные кредиты 5-7-9%": какие отрасли чаще всего пользуются программой
15:27
Украина обновила список "красных" стран
15:18
Правительство Нидерландов подало в отставку после ошибочного признания тысяч семей мошенниками
15:13
В связи с усилением карантина ожидания бизнеса ухудшились - НБУ
15:10
Олимпиаду Зеленского на Закарпатье протягивает группа Левочкина - СМИ
15:00
Защита "Схем" пошла в Верховный суд из-за Портнова
14:52
В Лондоне на фоне рекордных смертей от коронавируса открыли новый морг
14:44
Фонд гарантирования начал выплату средств вкладчикам "Місто Банка"
14:30
Pfizer временно сократит поставки вакцин в Европу – Reuters
14:27
Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году составляет 13,2 миллиарда
Все новости...