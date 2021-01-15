Правительство Нидерландов подало в отставку после ошибочного признания тысяч семей мошенниками

Правительство премьер-министра Нидерландов Марка Рютте подало в отставку в пятницу из-за скандала, в котором налоговые органы ошибочно обвинили тысячи семей в мошенничестве с детскими выплатами в период с 2013 по 2019 год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Рютте предложит королю отставку своего третьего кабинета всего за два месяца до выборов в парламент. Крах правительства приближался уже несколько дней, и сегодня кабинет наконец сделал решительный шаг.

Министры будут оставаться исполняющими обязанности до тех пор, пока не будет сформирована новая коалиция.

В марте в Нидерландах должны состояться всеобщие выборы. Рютте и его правоцентристская Народная партия за свободу и демократию лидирует в опросах.

Ранее Рютте заявил, что выступает против роспуска коалиции, утверждая, что Нидерландам нужна стабильность во время эпидемии коронавируса. Однако другие партии коалиции заявили, что считают неизбежными политические последствия после резкого парламентского отчета, вызвавшего скандал.

В декабре был опубликован отчет депутатов под названием "Беспрецедентная несправедливость". В документе указывается, что налоговым органом Нидерландов "были нарушены основополагающие принципы верховенства закона", и расследования мошенничества в отношении семей начались из-за "такой ​​простой вещи, как административная ошибка, без какого-либо злого умысла".

Около 20 000 работающих семей ошибочно были привлечены к ответственности в судах за мошенничество и им было приказано вернуть выплаты на содержание ребенка и отказано в праве на подачу апелляции. Все это происходило в течение нескольких лет с 2012 года.

Некоторые семьи из-за этого были близки к банкротству или вынуждены были переехать из-за несправедливых исков на десятки тысяч евро. Так называемое мошенничество обычно сводилось к неправильно заполненной форме или отсутствию подписей.