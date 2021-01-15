Україна оновила список "червоних" країн

Міністерство охорони здоров’я України оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон із урахуванням показників кількості активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: У "червоному" списку опинилися 66 країн, серед яких Чорногорія, США, Грузія, Польща, Білорусь, Росія, Чехія, Словаччина, Угорщина.

До "червоної" зони увійшли країни, де показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів є вищим, ніж в Україні.

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома".

Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

До "зеленої" зони входять більше 120 країн, зокрема, Туреччина, Молдова, Болгарія, Мальдіви, Греція, Єгипет.

Читайте також: Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України

Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу