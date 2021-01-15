Украина обновила список "красных" стран

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

Источник: пресс-служба Минздрава

Детали: В "красном" списке оказались 66 стран, среди которых Черногория, США, Грузия, Польша, Беларусь, Россия, Чехия, Словакия, Венгрия.

В "красную" зону вошли страны, где показатель заболеваемости 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома".

Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

В "зеленую" зону входят более 120 стран, в частности, Турция, Молдова, Болгария, Мальдивы, Греция, Египет.

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