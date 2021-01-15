Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина обновила список "красных" стран

Пятница, 15 января 2021, 15:27

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон с учетом показателей количества активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

Источник: пресс-служба Минздрава

Детали: В "красном" списке оказались 66 стран, среди которых Черногория, США, Грузия, Польша, Беларусь, Россия, Чехия, Словакия, Венгрия.

В "красную" зону вошли страны, где показатель заболеваемости 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома".

Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

В "зеленую" зону входят более 120 стран, в частности, Турция, Молдова, Болгария, Мальдивы, Греция, Египет.

 
 
 
 

Читайте также: Разрушительная самоизоляция: как закрытие границ правительством Шмыгаля уничтожает доверие к Украине

Новая угроза или паника без содержания: как мутировавший COVID из Британии напугал правительства по всему миру

Украинская правда
Темы: Минздравкоронавирускарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина ответила на ультиматум Боснии по вывезенной из оккупированного Луганска иконе

видеоК ФОПавцам на Майдане присоединился новый протест: "Стоп тарифный геноцид"

обновленоРада начала телеграм-опрос, хотят ли люди 300 нардепов вместо 450

Вашингтон превращается в "крепость" ко дню инаугурации Байдена

"Лживый донос": Дубинский хочет собрать "слуг народа" из-за санкций США

Зять Медведчука возглавил крупнейшую электросетевую компанию России

Все новости...
Минздрав
Ляшко: Минздрав не будет требовать продлить локдаун после 25 января
Выйти из самоизоляции по возвращении с оккупированных территорий позволит еще один тест
Минздрав обновил список "красной зоны": в нем 78 стран
Последние новости
15:45
"Доступные кредиты 5-7-9%": какие отрасли чаще всего пользуются программой
15:27
Украина обновила список "красных" стран
15:18
Правительство Нидерландов подало в отставку после ошибочного признания тысяч семей мошенниками
15:13
В связи с усилением карантина ожидания бизнеса ухудшились - НБУ
15:10
Олимпиаду Зеленского на Закарпатье протягивает группа Левочкина - СМИ
15:00
Защита "Схем" пошла в Верховный суд из-за Портнова
14:52
В Лондоне на фоне рекордных смертей от коронавируса открыли новый морг
14:44
Фонд гарантирования начал выплату средств вкладчикам "Місто Банка"
14:30
Pfizer временно сократит поставки вакцин в Европу – Reuters
14:27
Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году составляет 13,2 миллиарда
Все новости...