По пояс у снігу: У Карпатах другий день шукають зниклого туриста
П'ятниця, 15 січня 2021, 15:00
У горах в Закарпатській області шукають 25-річного львів’янина,
що заблукав під час проходження туристичного маршруту на гору Піп Іван Мармароський.
Джерело: повідомлення ДСНС
Дослівно: "Напередодні, 14 січня, рятувальники прочісували місцевість до пізнього вечора, періодично підтримуючи з хлопцем телефонний зв’язок. Врешті-решт пошуки довелося призупинити через погіршення погодних умов".
15 січня, роботи відновили. У пошуках беруть участь гірські рятувальники з м. Рахів та с. Кваси – загалом 10 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки".
Деталі: Водночас, в ДСНС перевіряють інформацію, що турист може перебувати на території Румунії. Щоб це з’ясувати до пошуків долучили представників Мукачівського прикордонного загону.
Українська правда