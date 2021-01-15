По пояс у снігу: У Карпатах другий день шукають зниклого туриста

У горах в Закарпатській області шукають 25-річного львів’янина,

що заблукав під час проходження туристичного маршруту на гору Піп Іван Мармароський.

Джерело: повідомлення ДСНС

Дослівно: "Напередодні, 14 січня, рятувальники прочісували місцевість до пізнього вечора, періодично підтримуючи з хлопцем телефонний зв’язок. Врешті-решт пошуки довелося призупинити через погіршення погодних умов".

15 січня, роботи відновили. У пошуках беруть участь гірські рятувальники з м. Рахів та с. Кваси – загалом 10 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки".

Деталі: Водночас, в ДСНС перевіряють інформацію, що турист може перебувати на території Румунії. Щоб це з’ясувати до пошуків долучили представників Мукачівського прикордонного загону.