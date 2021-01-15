По пояс в снегу: В Карпатах второй день ищут пропавшего туриста

В горах в Закарпатской области ищут 25-летнего львовянина, заблудившегося во время прохождения туристического маршрута на гору Поп-Иван.

Источник: сообщение ДСНС

Дословно: "Накануне, 14 января, спасатели прочесывали местность до позднего вечера, периодически поддерживая с парнем телефонную связь. В конце концов поиски пришлось приостановить из-за ухудшения погодных условий.

15 января, работы возобновили. В поисках участвуют горные спасатели из г. Рахов и с. Квасы - всего 10 человек личного состава и 4 единицы техники".

Детали: В то же время, в ДСНС проверяет информацию, что турист может находиться на территории Румынии. Чтобы это выяснить к поискам привлекли представителей Мукачевского пограничного отряда.