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У Франції провели першу в світі операцію з пересадки обох рук і плечей

П'ятниця, 15 січня 2021, 15:21

Громадянин Ісландії став першим у світі пацієнтом, якому пересадили обидві руки і обидва плеча у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Унікальна операція була проведена в Ліоні в середу, розповіли у п’ятницю в Ліонському університетському лікарняному центрі Hospices civils de Lyon (HCL).

Операція в ліонській лікарні імені Едуара Ерріо тривала 15 годин і вимагала мобілізації цілого ряду лікарських бригад з різних державних і приватних медичних установ.

У HCL відзначають, що йдеться про першу в світі операцію з пересадки людині обох рук разом з плечима. Раніше вже проводилася трансплантація обох рук, але без плечей.

У Ліонському лікарняному центрі повідомили AFP, що 48-річний громадянин Ісландії знаходиться в стабільному стані. За даними ЗМІ, пацієнт - колишній електрик, якому ампутували обидві руки в 26 років після удару струмом на лінії електропередачі.

Повідомляється, що громадянин Ісландії переїхав до Ліона в 2013 році, через два роки після того, як його досьє на пересадку було прийнято. Чоловік перебував у списку очікування п'ять років.

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Теми: ЄвропаФранціямедицина
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