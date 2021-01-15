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Во Франции провели первую в мире операцию по пересадке обеих рук и плеч

Пятница, 15 января 2021, 16:21

Гражданин Исландии стал первым в мире пациентом, которому пересадили обе руки и оба плеча во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Уникальная операция была проведена в Лионе в среду, рассказали в пятницу в Лионском университетском больничном центре Hospices civils de Lyon (HCL).

Операция в лионской больнице имени Эдуара Эррио продолжалась 15 часов и требовала мобилизации целого ряда врачебных бригад из различных государственных и частных медицинских учреждений.

В HCL отмечают, что речь идет о первой в мире операции по пересадке человеку обеих рук вместе с плечами. Ранее уже проводилась трансплантация обеих рук, но без плеч.

В Лионском больничном центре сообщили AFP, что 48-летний гражданин Исландии находится в стабильном состоянии. По данным СМИ, пациент - бывший электрик, которому ампутировали обе руки в 26 лет после удара током на линии электропередачи.

Сообщается, что гражданин Исландии переехал в Лион в 2013 году, через два года после того, как его досье на пересадку было принято. Мужчина находился в списке ожидания пять лет.

Темы: ЕвропаФранциямедицина


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