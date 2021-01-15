Заступник голови Офісу президента Олег Татаров купив навчання в університеті у столиці США Вашингтоні.

Джерело: Liga.net із посиланням на декларацію Татарова про суттєві зміни в майнових статках, тоді як реєстр декларацій Нацагентства із запобігання корупції видає "внутрішню помилку сервера"

Деталі: У документі зазначено, що 13 січня Татаров оплатив навчання вартістю 269 129 грн в Американському університеті у Вашингтоні, округ Колумбія, США.

Із декларації неясно, для кого і яку освіту оплачував Татаров.

Згідно з декларацією за 2019 рік, яку Татаров подавав як кандидат на посаду в Офісі президента, у нього є дочка Марія та син Дмитро.

У 2019 році Олег Татаров заробив в "Укрбуді" 62 351 грн, в Адвокатському об'єднанні "Креденс" 126 819 грн, у Національній академії внутрішніх справ – ще 100 503 грн, а на підприємницькій діяльності він збагатився на 4 471 718 грн. Його дружина Тетяна також працювала в академії внутрішніх справ (зарплата 100 031 грн.), у ТОВ "Креденс" (зарплата 102 815 грн) та займалася бізнесом (заробила 4 998 600 грн).

UPD. Пізно увечері Татаров написав у Telegram, що заплатив за навчання для себе.

Пряма мова Татарова: "Довго готувався до вступу до American University у м. Вашингтон, США.

Після отримання від університету підтвердження мого зарахування на курс публічного адміністрування та політики, який буду проходити онлайн, перерахував перший платіж – $ 9 569. Що й зобразив у своїй декларації згідно з вимогами закону".

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