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Заступник Єрмака Татаров оплатив навчання в США на початку року

П'ятниця, 15 січня 2021, 16:27

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров купив навчання в університеті у столиці США Вашингтоні.

Джерело: Liga.net із посиланням на декларацію Татарова про суттєві зміни в майнових статках, тоді як реєстр декларацій Нацагентства із запобігання корупції видає "внутрішню помилку сервера"

Деталі: У документі зазначено, що 13 січня Татаров оплатив навчання вартістю 269 129 грн в Американському університеті у Вашингтоні, округ Колумбія, США.

 

Із декларації неясно, для кого і яку освіту оплачував Татаров.

Згідно з декларацією за 2019 рік, яку Татаров подавав як кандидат на посаду в Офісі президента, у нього є дочка Марія та син Дмитро.

У 2019 році Олег Татаров заробив в "Укрбуді" 62 351 грн, в Адвокатському об'єднанні "Креденс" 126 819 грн, у Національній академії внутрішніх справ – ще 100 503 грн, а на підприємницькій діяльності він збагатився на 4 471 718 грн..Його дружина Тетяна також працювала в академії внутрішніх справ (зарплата 100 031 грн.), у ТОВ "Креденс" (зарплата 102 815 грн) та займалася бізнесом (заробила 4 998 600 грн).

Нагадаємо:

  • Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють Олега Татарова в причетності до фальсифікації експертизи у справі "Укрбуду".
  • 24 грудня 2020 года Офіс генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ в СБУ. У НАБУ це назвали умисною спробою відстрочити обрання запобіжного заходу.
  • Обрання запобіжного заходу Татарову мало відбутися 24 грудня, однак його перенесли через передачу справи в СБУ. 28 грудня ВАКС також не зміг обрати Татарову запобіжний захід: на засідання не з'явилися прокурори.

Теми: Татаровдекларації


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