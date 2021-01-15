Татаров заявил, что оплатил обучение в США для себя
Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров купил обучение в университете в столице США Вашингтоне.
Источник: Liga.net со ссылкой на декларацию Татарова о существенных изменениях в имущественном состоянии, тогда как реестр деклараций Нацагентства по предотвращению коррупции выдает "внутреннюю ошибку сервера"
Детали :В документе указано, что 13 января Татаров оплатил обучение стоимостью 269 129 грн в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, США.
Из декларации неясно, для кого и какое образование оплачивал Татаров.
Согласно декларации за 2019 год, которую Татаров подавал как кандидат на должность в Офисе президента, у него есть дочь Мария и сын Дмитрий.
В 2019 году Олег Татаров заработал в "Укрбуде" 62 351 грн, в адвокатском объединении "Карденас" 126 819 грн, в Национальной академии внутренних дел – еще 100 503 грн, а на предпринимательской деятельности он обогатился на 4 471 718 грн. Его жена Татьяна также работала в академии внутренних дел (зарплата 100 031 грн.), в ООО "Карденас" (зарплата 102 815 грн) и занималась бизнесом (заработала 4 998 600 грн).
UPD. Поздно вечером Татаров написал в Telegram, что заплатил за обучение для себя.
Прямая речь Татарова: "После получения от университета подтверждения моего зачисления на курс публичного администрирования и политики, который буду проходить онлайн, перечислил первый платеж - $ 9 569. Что изобразил в своей декларации в соответствии с требованиями закона".
Напомним:
- Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Олега Татарова в причастности к фальсификации экспертизы по делу компании "Укрбуд" ("Укрстрой").
- 24 декабря 2020 года Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ. В НАБУ это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения .
- Избрание меры пресечения Татарову должно было состояться 24 декабря, однако его перенесли из-за передачи дела в СБУ. 28 декабря ВАКС также не смог избрать Татарову меру пресечения: на заседание не явились прокуроры.