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У Миколаївську міськраду приходили з обшуками

П'ятниця, 15 січня 2021, 16:54

Поліція провела обшуки в Управлінні капітального будівництва Миколаївської міськради та у підрядників стосовно розтрати бюджетних коштів.

Джерело: Повідомлення поліції Миколаївської області

Деталі: В поліції повідомили, що раніше під час аудиторської перевірки виявили факти невідповідності відомостей у службовій документації щодо проведення будівництва за рядом об’єктів із розбіжностями у близько мільйона гривень.

За цим фактом було відкрито справу і щоб з’ясувати обставини 15 січня слідчі прийшли з обшуками в Управління міськради. Також обшуки пройшли у приміщеннях будівельних організацій, за місцем мешкання керівництва фірми підрядника, а також чиновників управління.

Дослівно: "У результаті ряду обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, грошові кошти, бухгалтерську документацію щодо використання бюджетних коштів у сфері капітального будівництва об’єктів інфраструктури міста.

Правоохоронці перевіряють достовірність даних про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт, які зазначені у звітній документації, а також чи була завищена вартість виконаних робіт та будівельних матеріалів й обладнання з використанням кошів міського бюджету".

Теми: Миколаївмісцева влада


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