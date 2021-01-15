У Миколаївську міськраду приходили з обшуками

Поліція провела обшуки в Управлінні капітального будівництва Миколаївської міськради та у підрядників стосовно розтрати бюджетних коштів.

Джерело: Повідомлення поліції Миколаївської області

Деталі: В поліції повідомили, що раніше під час аудиторської перевірки виявили факти невідповідності відомостей у службовій документації щодо проведення будівництва за рядом об’єктів із розбіжностями у близько мільйона гривень.

За цим фактом було відкрито справу і щоб з’ясувати обставини 15 січня слідчі прийшли з обшуками в Управління міськради. Також обшуки пройшли у приміщеннях будівельних організацій, за місцем мешкання керівництва фірми підрядника, а також чиновників управління.

Дослівно: "У результаті ряду обшуків поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, грошові кошти, бухгалтерську документацію щодо використання бюджетних коштів у сфері капітального будівництва об’єктів інфраструктури міста.

Правоохоронці перевіряють достовірність даних про фактичні обсяги виконаних будівельних робіт, які зазначені у звітній документації, а також чи була завищена вартість виконаних робіт та будівельних матеріалів й обладнання з використанням кошів міського бюджету".