В Николаевский горсовет приходили с обысками

Полиция провела обыски в Управлении капитального строительства Николаевского горсовета и у подрядчиков относительно растраты бюджетных средств.

Источник: Сообщение полиции Николаевской области

Детали: В полиции сообщили, что ранее в ходе аудиторской проверки выявили факты несоответствия сведений в служебной документации о проведении строительства по ряду объектов с различиями в около миллиона гривен.

По данному факту было возбуждено дело и чтобы выяснить обстоятельства 15 января следователи пришли с обысками в Управление горсовета. Также обыски прошли в помещениях строительных организаций, по месту жительства руководства фирмы подрядчика, а также чиновников управления.

Дословно: "В результате ряда обысков полицейские изъяли компьютерную технику, денежные средства, бухгалтерскую документацию по использованию бюджетных средств в сфере капитального строительства объектов инфраструктуры города.

Правоохранители проверяют достоверность данных о фактических объемах выполненных строительных работ, которые указаны в отчетной документации, а также была ли завышена стоимость выполненных работ и строительных материалов и оборудования с использованием коробов городского бюджета".