Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Николаевский горсовет приходили с обысками

Пятница, 15 января 2021, 16:54

Полиция провела обыски в Управлении капитального строительства Николаевского горсовета и у подрядчиков относительно растраты бюджетных средств.

Источник: Сообщение полиции Николаевской области

Детали: В полиции сообщили, что ранее в ходе аудиторской проверки выявили факты несоответствия сведений в служебной документации о проведении строительства по ряду объектов с различиями в около миллиона гривен.

По данному факту было возбуждено дело и чтобы выяснить обстоятельства 15 января следователи пришли с обысками в Управление горсовета. Также обыски прошли в помещениях строительных организаций, по месту жительства руководства фирмы подрядчика, а также чиновников управления.

Дословно: "В результате ряда обысков полицейские изъяли компьютерную технику, денежные средства, бухгалтерскую документацию по использованию бюджетных средств в сфере капитального строительства объектов инфраструктуры города.

Правоохранители проверяют достоверность данных о фактических объемах выполненных строительных работ, которые указаны в отчетной документации, а также была ли завышена стоимость выполненных работ и строительных материалов и оборудования с использованием коробов городского бюджета".

Украинская правда
Темы: Николаевместная власть


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина обновила список "красных" стран

Олимпиаду Зеленского на Закарпатье протягивает группа Левочкина - СМИ

Защита "Схем" пошла в Верховный суд из-за Портнова

Украина ответила на ультиматум Боснии по вывезенной из оккупированного Луганска иконе

видеоК ФОПавцам на Майдане присоединился новый протест: "Стоп тарифный геноцид"

обновленоРада начала телеграм-опрос, хотят ли люди 300 нардепов вместо 450

Все новости...
Николаев
В ряде регионов протестуют против повышения тарифов
В горсовете Николаева провели обыски
В Николаеве неизвестные захватили предприятие на территории нефтебазы – полиция
Последние новости
17:15
Зеленский поговорил с Меркель о Донбассе
17:05
Украинский туристический рынок в прошлом году сократился на 60-70% - Ассоциация
16:54
В Николаевский горсовет приходили с обысками
16:35
"Укрэнерго": "Веерные отключения" электроэнергии пока не планируются
16:27
Заместитель Ермака Татаров оплатил обучение в США в начале года
16:27
фото, видеоПротесты против тарифов: в Житомире штурмовали облсовет, в Полтаве – перекрывали дороги
16:21
Во Франции провели первую в мире операцию по пересадке обеих рук и плеч
16:15
Разделение Укрзализныци: созданы два первых филиала
16:00
По пояс в снегу: В Карпатах второй день ищут пропавшего туриста
15:45
"Доступные кредиты 5-7-9%": какие отрасли чаще всего пользуются программой
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!