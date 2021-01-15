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Столична фірма постачала ЗСУ неякісні артснаряди – СБУ

П'ятниця, 15 січня 2021, 17:49

На Сумщині контррозвідка Служби безпеки викрила та блокувала схему постачання частинам Збройних Сил снарядів, які не відповідають технічним умовам.

Джерело: СБУ

Деталі: Столична компанія уклала контракт із Міноборони на виготовлення та постачання артснарядів.

СБУ задокументувало, що фірма отримала понад 50 млн грн, а виготовлені снаряди виявилися непридатними для використання.

Зазначається, що виробництво здійснювалося кустарним способом у необладнаних приміщеннях. Згідно з дослідженнями, така продукція не відповідає технічним умовам та не може бути прийнята на озброєння ЗСУ.

 

Українська правда
Теми: СБУЗбройні сили


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