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Столичная фирма поставляла ВСУ некачественные артснаряды – СБУ

Пятница, 15 января 2021, 16:49
Столичная фирма поставляла ВСУ некачественные артснаряды – СБУ

На Сумщине контрразведка Службы безопасности разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных Сил снарядов, которые не соответствуют техническим условиям.

Источник: СБУ

Детали: Столичная компания заключила контракт с Минобороны на изготовление и поставку артснарядов.

СБУ задокументировало, что фирма получила более 50 млн грн, а изготовленные снаряды оказались непригодными для использования.

Отмечается, что производство осуществлялось кустарным способом в необорудованных помещениях. Согласно исследованиям, такая продукция не соответствует техническим требованиям и не может быть принята на вооружение ВСУ.

 

Украинская правда

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Темы: СБУВооруженные силы
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