Столичная фирма поставляла ВСУ некачественные артснаряды – СБУ
Пятница, 15 января 2021, 17:49
На Сумщине контрразведка Службы безопасности разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных Сил снарядов, которые не соответствуют техническим условиям.
Источник: СБУ
Детали: Столичная компания заключила контракт с Минобороны на изготовление и поставку артснарядов.
СБУ задокументировало, что фирма получила более 50 млн грн, а изготовлены снаряды оказались непригодными для использования.
Отмечается, что производство осуществлялось кустарным способом в необорудованных помещениях. Согласно исследованиям, такая продукция не соответствует техническим требованиям и не может быть принята на вооружение ВСУ.
Украинская правда