США скоротили контингент в Іраку та Афганістані до найнижчого рівня за майже 20 років

Сполучені Штати Америки скоротили свій контингент в Афганістані та Іраку до 2 500 військовослужбовців у кожній з країн, що є найменшою кількістю за майже 20 років.

Про це 15 січня оголосив Пентагон в офіційному пресрелізі, пише "Європейська правда".

Раніше такий крок анонсував президент Дональд Трамп, виконуючи свою обіцянку "закінчити дві війни", розпочаті після терактів 11 вересня 2001 року.

Виконуючий обов’язки міністра оборони Кріс Міллер зазначив, що розвиток ситуації в обох країнах дозволяє скоротити чисельність контингенту без зростання загрози.

"Сьогодні США як ніколи наблизилися до того, щоб покласти край майже двом десятиліттям війни та привітати очолюваний афганцями рух до миру задля досягнення політичного врегулювання і постійного та всеосяжного припинення вогню", - зазначив він у заяві.

Подальше скорочення контингенту, за його словами, буде залежати від прогресу у перемовинах між урядом Афганістану і "Талібаном".

В Іраку, за його словами, скорочення контингенту відображає зростання спроможності іракських сил реагувати на загрозу з боку "Ісламської держави".

Він додав, що це, водночас, не означає суттєвих змін у політиці США.

"США та сили коаліції залишаються в Іраку, щоб забезпечити надійну поразку "Ісламської держави". Уряд Іраку та уряд США погоджуються, що ІДІЛ залишається загрозою і що присутність США і сил коаліції залишається життєво необхідною. Ми і далі зберігатимемо контртерористичну платформу в Іраку, щоб забезпечувати союзникам підтримку повітряними силами і розвідкою", - зазначив він.