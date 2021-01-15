США сократили контингент в Ираке и Афганистане до самого низкого уровня за почти 20 лет

Соединенные Штаты Америки сократили свой контингент в Афганистане и Ираке до 2500 военнослужащих в каждой из стран, что является наименьшим количеством почти за 20 лет.

Об этом 15 января объявил Пентагон в официальном прессрелизе, пишет "Европейская правда".

Ранее такой шаг анонсировал президент Дональд Трамп, выполняя свое обещание "закончить две войны", начатые после терактов 11 сентября 2001 года.

Исполняющий обязанности министра обороны Крис Миллер отметил, что развитие ситуации в обеих странах позволяет сократить численность контингента без роста угрозы.

"Сегодня США как никогда приблизились к тому, чтобы положить конец почти двум десятилетиям войны и приветствовать возглавляемое афганцами движение к миру для достижения политического урегулирования и постоянного и всеобъемлющего прекращения огня", - отметил он в заявлении.

Дальнейшее сокращение контингента, по его словам, будет зависеть от прогресса в переговорах между правительством Афганистана и "Талибаном".

В Ираке, по его словам, сокращение контингента отражает растущую способность иракских сил реагировать на угрозы со стороны "Исламского государства".

Он добавил, что это одновременно не означает существенных изменений в политике США.

"США и силы коалиции остаются в Ираке, чтобы обеспечить надежное поражение" Исламского государства ". Правительство Ирака и правительство США соглашаются, что ИГИЛ и дальше остается угрозой и что присутствие США и сил коалиции остается жизненно необходимым. Мы и дальше будем сохранять контртеррористическую платформу в Ираке, чтобы обеспечивать союзникам поддержку воздушными силами и разведкой", - отметил он.