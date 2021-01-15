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У Меркель розповіли деталі розмови із Зеленським

П'ятниця, 15 січня 2021, 18:28

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський домовилися активізувати роботу в нормандському форматі і обговорили протидію коронавірусу. 

Про це йшлося у телефонній розмові у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті федерального уряду Німеччини. 

У німецькій канцелярії розповіли, що Меркель та Зеленський обговорили питання щодо стримування пандемії Covid-19 та ситуацію на сході України. 

"Вони домовились активізувати роботу в нормандському форматі щодо імплементації Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні на сайті відомства. 

Зеленський раніше заявив у Twitter, що у телефонній розмові з Меркель продовжив "координувати зусилля задля встановлення миру на Донбасі".

Нагадаємо, 12 січня у Берліні відбулися нормандські переговори на рівні радників, на яких Україну представляв керівник ОП Андрій Єрмак.

Новий раунд переговорів політичних радників лідерів країн нормандської четвірки відбудеться 22 січня.

Теми: ЗеленськийМеркель
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