Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Меркель рассказали детали разговора с Зеленским

Пятница, 15 января 2021, 19:28

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский договорились активизировать работу в нормандском формате и обсудили противодействие коронавирусу.

Об этом шла речь в телефонном разговоре в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте федерального правительства Германии.

В немецкой канцелярии рассказали, что Меркель и Зеленский обсудили вопросы сдерживания пандемии Covid-19 и ситуацию на востоке Украины.

"Они договорились активизировать работу в нормандском формате по имплементации Минских договоренностей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Зеленский ранее заявил в Twitter, что в телефонном разговоре с Меркель продолжил "координировать усилия для установления мира на Донбассе".

Напомним, 12 января в Берлине состоялись нормандские переговоры на уровне советников, на которых Украину представлял руководитель ОП Андрей Ермак.

Новый раунд переговоров политических советников лидеров стран нормандской четверки состоится 22 января.

Темы: ЗеленскийМеркель


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВАКС обязал Венедиктову решить, кто будет заниматься делом Татарова

Украина обновила список "красных" стран

Олимпиаду Зеленского на Закарпатье протягивает группа Левочкина - СМИ

Защита "Схем" пошла в Верховный суд из-за Портнова

Украина ответила на ультиматум Боснии по вывезенной из оккупированного Луганска иконе

видеоК ФОПавцам на Майдане присоединился новый протест: "Стоп тарифный геноцид"

Все новости...
Зеленский
Зеленский поручил Шкарлету назначать премии за научные достижения
Зеленский поговорил с Меркель о Донбассе
В Москве задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского
Последние новости
20:11
Pfizer гарантировала ЕС поставку всех заказанных вакцин в первом квартале
19:54
Заместитель Ермака: Мы не возвращаемся к госрегулированию цен на газ
19:39
фотоПротесты против тарифов: люди перекрывали две трассы на Харьковщине
19:28
У Меркель рассказали детали разговора с Зеленским
19:12
Шмыгаль: К "веерным отключениям" прибегать не должны и не будем
19:01
КС проверит конституционность уменьшения количества районов до 136
18:48
COVID вызвал один из крупнейших в истории всплесков инвестиций в технологии – KPMG
18:44
В столичном метро приостанавливали движение: на пути упал человек
18:37
Оккупанты 4 раза стреляли в сторону ВСУ из гранатометов
18:22
США сократили контингент в Ираке и Афганистане до самого низкого уровня за почти 20 лет
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!