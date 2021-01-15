У Меркель рассказали детали разговора с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский договорились активизировать работу в нормандском формате и обсудили противодействие коронавирусу.

Об этом шла речь в телефонном разговоре в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте федерального правительства Германии.

В немецкой канцелярии рассказали, что Меркель и Зеленский обсудили вопросы сдерживания пандемии Covid-19 и ситуацию на востоке Украины.

"Они договорились активизировать работу в нормандском формате по имплементации Минских договоренностей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Зеленский ранее заявил в Twitter, что в телефонном разговоре с Меркель продолжил "координировать усилия для установления мира на Донбассе".

Напомним, 12 января в Берлине состоялись нормандские переговоры на уровне советников, на которых Украину представлял руководитель ОП Андрей Ермак.

Новый раунд переговоров политических советников лидеров стран нормандской четверки состоится 22 января.