У Швейцарії та Австрії снігопади заблокували дороги, оголошено лавинну небезпеку
Снігопади призвели до перекриття доріг та небезпеки сходження лавин в Австрії та Швейцарії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
Влада Швейцарії попередила про високий ризик сходження лавин в гірських районах після сильного снігопаду в останні дні.
У Цюриху компанія громадського транспорту зупинила всі трамвайні і автобусні рейси в п'ятницю, заявивши, що сніг повалив дерева та заблокував доступ до трьох депо.
У деяких східних регіонах Швейцарії за 24 години випало до 80 сантиметрів снігу. Частини долини Гомс на кордоні з Італією були відрізані від світу через заблоковані дороги.
Багато доріг також були закриті через небезпеку сходження лавин або повалені дерева у західному австрійському регіоні Тіроль.
В регіоні Форарльберг в результаті відключення електроенергії близько 7 400 домогосподарств залишилися без електрики. Австрійська залізнична компанія OBB повідомила, що рух кількох маршрутів поїздів був порушений через сніг.