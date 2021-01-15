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У Швейцарії та Австрії снігопади заблокували дороги, оголошено лавинну небезпеку

П'ятниця, 15 січня 2021, 21:47

Снігопади призвели до перекриття доріг та небезпеки сходження лавин в Австрії та Швейцарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Влада Швейцарії попередила про високий ризик сходження лавин в гірських районах після сильного снігопаду в останні дні.

У Цюриху компанія громадського транспорту зупинила всі трамвайні і автобусні рейси в п'ятницю, заявивши, що сніг повалив дерева та заблокував доступ до трьох депо.

У деяких східних регіонах Швейцарії за 24 години випало до 80 сантиметрів снігу. Частини долини Гомс на кордоні з Італією були відрізані від світу через заблоковані дороги.

Багато доріг також були закриті через небезпеку сходження лавин або повалені дерева у західному австрійському регіоні Тіроль. 

В регіоні Форарльберг в результаті відключення електроенергії близько 7 400 домогосподарств залишилися без електрики. Австрійська залізнична компанія OBB повідомила, що рух кількох маршрутів поїздів був порушений через сніг. 

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