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В Швейцарии и Австрии снегопады заблокировали дороги, объявлено лавинную опасность

Пятница, 15 января 2021, 22:47

Снегопады привели к перекрытию дорог и опасности схода лавин в Австрии и Швейцарии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Власти Швейцарии предупредила о высоком риске схода лавин в горных районах после сильного снегопада в последние дни.

В Цюрихе компания общественного транспорта остановила все трамвайные и автобусные рейсы в пятницу, заявив, что снег повалил деревья и заблокировал доступ к трем депо.

В некоторых восточных регионах Швейцарии за 24 часа выпало до 80 сантиметров снега. Части долины Гомс на границе с Италией были отрезаны от мира из-за заблокированных дорог.

Многие дороги также были закрыты из-за опасности схода лавин или поваленных деревьев в западном австрийском регионе Тироль.

В регионе Форарльберг в результате отключения электроэнергии около 7400 домохозяйств остались без электричества. Австрийская железнодорожная компания OBB сообщила, что движение нескольких маршрутов поездов было нарушено из-за снега.



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