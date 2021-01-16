"Це матиме дуже відчутні наслідки": ФРН відреагувала на плани Росії вийти з ДВН

У Міністерстві закордонних справ ФРН відреагували на заяву Росії про початок внутрішньодержавних процедур по виходу з Договору про відкрите небо (ДВН).

Джерело: МЗС Німеччини, передає Укрінформ

Дослівно: "З великим жалем приймаємо ми до уваги заяву Росії про те, що вона розпочне підготовку до виходу з Договору про відкрите небо. Це є серйозним ударом по глобальній архітектурі контролю над озброєннями та матиме дуже відчутні наслідки для безпеки та довіри в північній півкулі".

Деталі: Там переконані, що підтримувати конструктивний діалог щодо майбутнього договору є в інтересах самої Росії. Усі держави-члени Договору лише нещодавно погодились обговорити різні пропозиції, зроблені Росією після виходу США з Договору, нагадують німецькі дипломати.

Водночас міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас та 15 європейських колег підкреслили у спільному листі до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова наприкінці грудня минулого року свою готовність дотримуватися Договору та прагнути його повної реалізації. Німеччина чітко взяла на себе зобов’язання щодо цього, придбавши спостережний літак Airbus A319.

Дослівно: "Незалежно від рішення Росії, Німеччина буде продовжувати рішуче працювати над продовженням та модернізацією контролю над звичайними та ядерними озброєннями в Європі та для Європи - метою, яка відповідає інтересам усіх, якщо ми хочемо розв'язувати проблеми нашого часу заради миру та безпеки".

Нагадаємо: 22 листопада 2020 року Рада національної безпеки Сполучених Штатів підтвердила вихід країни з Договору з відкритого неба.

У травні минулого року президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з Договору про відкрите небо, але залишав можливість повернутися до його виконання, якщо і Росія буде повністю його виконувати.

США вважають, що Росія протягом років грубо порушувала угоду.

Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного.

Як відомо, у серпні 2019 року США офіційно вийшли з Договору про ядерні сили середньої дальності з Росією, поклавши край епохальному пакту про контроль над озброєннями, що обмежив розробку ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.