В Министерстве иностранных дел ФРГ отреагировали на заявление России о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе (ДВН).

Источник: МИД Германии, передает Укринформ

Дословно: "С большим сожалением принимаем мы во внимание заявление России о том, что она начнет подготовку к выходу из Договора об открытом небе. Это является серьезным ударом по глобальной архитектуре контроля над вооружениями и будет очень ощутимые последствия для безопасности и доверия в северном полушарии".

Детали: Там убеждены, что поддерживать конструктивный диалог о будущем договора в интересах самой России. Все государства-члены Договора только недавно согласились обсудить различные предложения, сделанные Россией после выхода США из Договора, напоминают немецкие дипломаты.

В то же время министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас и 15 европейских коллег подчеркнули в совместном письме к министру иностранных дел РФ Сергея Лаврова в конце декабря прошлого года свою готовность соблюдать договора и стремиться его полной реализации. Германия четко взяла на себя обязательства в этом отношении, приобретя наблюдательный самолет Airbus A319.

Дословно: "Независимо от решения России, Германия будет продолжать решительно работать над продолжением и модернизацией контроля над обычными и ядерными вооружениями в Европе и для Европы - целью, которая отвечает интересам всех, если мы хотим решать проблемы нашего времени ради мира и безопасности" .

Напомним: 22 ноября 2020 Совет национальной безопасности Соединенных Штатов подтвердил выход страны из Договора по открытому небу.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора об открытом небе, но оставлял возможность вернуться к его выполнению, если и Россия будет полностью его выполнять.

США считают, что Россия годами грубо нарушала соглашение.

Договор 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Как известно, в августе 2019 года США официально вышли из Договора о ядерных силах средней дальности с Россией, положив конец эпохальному пакту о контроле над вооружениями, который ограничил разработку ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.