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До -21° на Київщині: в Україну прийшли екстремальні морози

Субота, 16 січня 2021, 07:54
До -21° на Київщині: в Україну прийшли екстремальні морози

У суботу в Україні очікується значне зниження температури повітря, на дорогах України ожеледиця.

Джерело: ДСНС із посиланням на дані УкрГідрометцентру

Дослівно: "16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

По Києву 16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, вдень до 11-15° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

По Київській області 16 січня очікується значне зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається".

Деталі: Крім того, ДСНС попереджає, що 16 січня на дорогах України ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда

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Теми: погодаДСНС
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