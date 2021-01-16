До -21° в Киевской области: в Украину пришли экстремальные морозы

В субботу в Украине ожидается значительное снижение температуры воздуха, на дорогах Украины гололедица.

Источник: ГСЧС со ссылкой на данные УкрГидрометцентра

Дословно: "16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем ​​до 10-16° мороза, 17-18 января холодная погода сохранится.

По Киеву 16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, днем ​​до 11-15° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

По Киевской области 16 января ожидается значительное снижение температуры: ночью до 13-18° мороза, местами до 21° мороза, днем ​​до 11-16° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится".

Детали: Кроме того, ГСЧС предупреждает, что 16 января на дорогах Украины гололедица (I уровень опасности, желтый).