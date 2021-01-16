У ВООЗ закликали країни не вимагати від туристів вакцинації від COVID

Комітет ВООЗ із надзвичайних ситуацій рекомендує країнам не вимагати доказів вакцинації від COVID-19 від мандрівників, які до них прибувають.

Джерело: повідомлення за підсумками засідання комітету, розміщене на сайті ВООЗ

Дослівно: "З огляду на, що вплив вакцин на зниження передачі вірусу поки невідомий, а доступність вакцин у даний час надто обмежена, комітет рекомендував країнам не вимагати доказів вакцинації від мандрівників, які прибувають.

Комітет рекомендував країнам вживати скоординованих, заснованих на фактичних даних заходів щодо забезпечення безпеки поїздок і ділитися досвідом і кращими практиками з ВООЗ".

Деталі: Шосте засідання Комітету ВООЗ із надзвичайних ситуацій щодо COVID-19 відбулося 14 січня, воно проходить кожні три місяці.