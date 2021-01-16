В ВОЗ призвали страны не требовать от туристов вакцинации от COVID
Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям рекомендует странам не требовать доказательства вакцинации от COVID-19 от прибывающих путешественников.
Источник: сообщение по итогам заседания комитета, размещенное на сайте ВОЗ
Дословно: "Учитывая, что влияние вакцин на снижение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников.
Комитет рекомендовал странам принимать скоординированные, основанные на фактических данных меры по обеспечению безопасности поездок и делиться опытом и передовой практикой с ВОЗ".
Детали: Шестое заседание Комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в отношении COVID-19 состоялось 14 января, оно проходит каждые три месяца.