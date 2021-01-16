У Києві підприємців штрафують за погане прибирання снігу

15 січня у Києві інспектори винесли 1062 приписи підприємствам, установам та організаціям, що несвоєчасно звільняють балансові території від снігу.

Джерело: в. о. директора Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко у Facebook

Дослівно: "Усього за день було винесено 1062 приписи підприємствам, установам та організаціям за несвоєчасне очищення балансових територій від снігу. Також інспектори склали 127 протоколів на керівників підприємств, які знехтували приписом та не виконали вимоги".

Деталі: Ткаченко закликав керівників підприємств незалежно від форм власності відповідально поставитися до своїх обов’язків та організувати якісне прибирання прилеглих територій від снігу.

Він також повідомив, що станом на 09:00 суботи у Києві для прибирання наслідків снігопаду було задіяно 5018 працівників комунальних підприємств і 486 одиниць снігоприбиральної техніки, було використано 3349 тон посипального матеріалу.