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В Киеве предпринимателей штрафуют за плохую уборку снега

Суббота, 16 января 2021, 11:37

15 января в Киеве инспекторы вынесли 1062 предписания предприятиям, учреждениям и организациям, несвоевременно освобождающим балансовые территории от снега.

Источник: и. о. директора Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко в Facebook

Дословно: "Всего за день было вынесено 1062 предписания предприятиям, учреждениям и организациям за несвоевременное очищение балансовых территорий от снега. Также инспекторы составили 127 протоколов на руководителей предприятий, которые пренебрегли предписанием и не выполнили требования".

Детали: Ткаченко призвал руководителей предприятий независимо от форм собственности ответственно отнестись к своим обязанностям и организовать качественную уборку прилегающих территорий от снега.

Он также сообщил, что на 9:00 субботы в Киеве для уборки последствий снегопада было задействовано 5018 работников коммунальных предприятий и 486 единиц снегоуборочной техники, было использовано 3349 тонн посыпочных материалов.

Украинская правда
Темы: Киевпогодабизнес


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