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У Києві тролейбус збив жінку на переході

Субота, 16 січня 2021, 14:03

У Києві на Солом’янській площі тролейбус збив жінку на регульованому пішохідному переході, її госпіталізували.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Дослівно: "Сьогодні зранку сталася ДТП за участю пішохода та тролейбуса. На Солом’янській площі водій здійснив наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході.

Потерпілу ушпиталили медики, а встановлювати обставини події будуть слідчі".

Деталі: Патрульна поліція також опублікувала відео інциденту. На ньому видно, що жінка спокійно вийшла на пішохідний перехід, розташований біля перехрестя, а тролейбус повернув на нього, не збавляючи швидкості.

У патрульній поліції нагадали, що пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора.

На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.

При цьому пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху.

Українська правда
Теми: КиївДТП


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