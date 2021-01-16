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В Киеве троллейбус сбил женщину на переходе

Суббота, 16 января 2021, 13:03
В Киеве троллейбус сбил женщину на переходе

В Киеве на Соломенской площади троллейбус сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе, ее госпитализировали.

Источник: Патрульная полиция Киева

Дословно: "Сегодня утром произошло ДТП с участием пешехода и троллейбуса. На Соломенской площади водитель совершил наезд на женщину на регулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшую госпитализировали медики, а устанавливать обстоятельства происшествия будут следователи".

Детали: Патрульная полиция также опубликовала видео инцидента. На нем видно, что женщина спокойно вышла на пешеходный переход, расположенный у перекрестка, а троллейбус повернул на него, не сбавляя скорости.

В патрульной полиции напомнили, что пешеход имеет право на преимущество при переходе проезжей части на обозначенных нерегулируемых пешеходных переходах, а также регулируемых переходах при наличии на то соответствующего сигнала регулировщика или светофора.

На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые двигаются прямо в попутном направлении.

При этом пешеходам запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения.

Украинская правда

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Темы: КиевДТП
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