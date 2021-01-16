Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве троллейбус сбил женщину на переходе

Суббота, 16 января 2021, 14:03

В Киеве на Соломенской площади троллейбус сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе, ее госпитализировали.

Источник: Патрульная полиция Киева

Дословно: "Сегодня утром произошло ДТП с участием пешехода и троллейбуса. На Соломенской площади водитель совершил наезд на женщину на регулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшую госпитализировали медики, а устанавливать обстоятельства происшествия будут следователи".

Детали: Патрульная полиция также опубликовала видео инцидента. На нем видно, что женщина спокойно вышла на пешеходный переход, расположенный у перекрестка, а троллейбус повернул на него, не сбавляя скорости.

В патрульной полиции напомнили, что пешеход имеет право на преимущество при переходе проезжей части на обозначенных нерегулируемых пешеходных переходах, а также регулируемых переходах при наличии на то соответствующего сигнала регулировщика или светофора.

На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые двигаются прямо в попутном направлении.

При этом пешеходам запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения.

Украинская правда
Темы: КиевДТП


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоПолтавский депутат обвинил мэра в поджоге авто

фото, видеоРуководителей Нацагентства по аккредитации поймали на взятке

видеоВ Киеве троллейбус сбил женщину на переходе

Партию Меркель возглавил пророссийский Армин Лашет

Из-за объявления Кернеса мэром открыли производство

Глава ВАКС уверяет, что не говорила с Вовком и Тупицким на вечеринке

Все новости...
Киев
В Киеве предпринимателей штрафуют за плохую уборку снега
В Киеве более 800 случаев коронавируса за сутки
В столичном метро приостанавливали движение: на пути упал человек
Последние новости
15:26
Китайский инвестор "Мотосу Сич" считает неправомерными санкции США
15:07
фото, видеоПолтавский депутат обвинил мэра в поджоге авто
14:41
Правящая партия Грузии избрала нового лидера
14:30
фото, видеоРуководителей Нацагентства по аккредитации поймали на взятке
14:17
Во Франции 1,5 млн человек без связи из-за поджога вышки противниками 5G
14:15
Трамп напоследок распорядился снизить закупки китайских товаров
14:03
видеоВ Киеве троллейбус сбил женщину на переходе
13:52
Реперка alyona alyona получила музыкальную премию ЕС и 15 тысяч евро
13:30
В Twitter уже появился "президентский" аккаунт Байдена
13:15
Партию Меркель возглавил пророссийский Армин Лашет
Все новости...