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Керівна партія Грузії обрала нового лідера

Субота, 16 січня 2021, 14:41
Радіо Свобода

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" обрала своїм новим лідером Іраклія Кобахідзе, колишнього спікера парламенту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Кандидатуру Кобахідзе висунула політрада "Грузинської мрії", її одностайно підтримали близько 400 присутніх учасників з’їзду.

Свою промову після обрання Кобахідзе почав з подяки попередньому лідеру політсили Бідзіні Іванішвілі.

Іраклію Кобахідзе 42 роки. З 2001 року він був виконавчим секретарем "Мрії", у 2016-2019 роках - спікером парламенту; у 2020 році очолював виборчий штаб "Грузинської мрії".

Нагадаємо, 11 січня засновник і голова правлячої партії Грузії "Грузинська мрія - Демократична Грузія", мільярдер Бідзіна Іванішвілі оголосив, що йде з політики.

"Грузинська мрія" була заснована в 2012 році і є правлячою партією в Грузії. Їй належить 89 з 150 місць в парламенті.

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Теми: Грузія


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