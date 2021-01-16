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Правящая партия Грузии избрала нового лидера

Суббота, 16 января 2021, 13:41
Правящая партия Грузии избрала нового лидера
Радио Свобода

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" избрала своим новым лидером Ираклия Кобахидзе, бывшего спикера парламента.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Кандидатуру Кобахидзе выдвинул политсовет "Грузинской мечты", ее единогласно поддержали около 400 присутствующих участников съезда.

Свою речь после избрания Кобахидзе начал с благодарности предыдущем лидеру политсилы Иванишвили.

Ираклию Кобахидзе 42 года. С 2001 года он был исполнительным секретарем "Мечты", в 2016-2019 годах - спикером парламента; в 2020 году возглавлял избирательный штаб "Грузинской мечты".

Напомним, 11 января основатель и председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили объявил, что уходит из политики.

"Грузинская мечта" была основана в 2012 году и является правящей партией в Грузии. Ей принадлежит 89 из 150 мест в парламенте.

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Темы: Грузия
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