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Полтавський депутат звинуватив мера в підпалі авто

Субота, 16 січня 2021, 15:07
Facebook Волкова

Депутат Полтавської міськради Едуард Волков підозрює в причетності до підпалу автомобіля своєї дружини міського голову Полтави Олександра Мамая.

Джерело: Волков у Facebook, "Полтавщина", ДСНС Полтавської області

Деталі: Депутат повідомив, що у п'ятницю близько 18.20 біля ринку Станіславського спалили автомобіль, на якому він пересувається та який належить його дружині.

Дослівно: "Даний факт пов’язую виключно з політичною діяльністю та позицією у Полтавській міській раді. Підозра одна – організатор Олександр Мамай. У нас тривала історія політичної боротьби. На даний час оформлюємо заяву про злочин".

Додатково: Волков пояснив "Полтавщині", що припаркував автомобіль біля Маркетопту — зайшов у магазин на 5 хвилин, а коли вийшов, машина вже горіла. Поруч із машиною була виявлена пляшка.

 
Полтавщина

Автомобіль Mazda 6 відсутній у електронній декларації депутата за 2019 рік. Відповідно, можна зробити висновок, що родина Волкових придбала його протягом 2020-2021 років.

 
Facebook Волкова

Разом з тим, ДСНС Полтавської області повідомляє, що 15 січня о 18:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі "Мазда-6" на вул. Станіславського у м. Полтава.

Рятувальники локалізували пожежу о 18:38, ліквідували о 18:50.

Вогнем знищено горючі елементи відсіку двигуна, пошкоджено лакофарбове покриття. Причина пожежі встановлюється. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.

Українська правда
Теми: Полтаваавтопожежа


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