Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Полтавський депутат звинуватив мера в підпалі авто

Субота, 16 січня 2021, 14:07
Полтавський депутат звинуватив мера в підпалі авто
Facebook Волкова

Депутат Полтавської міськради Едуард Волков підозрює в причетності до підпалу автомобіля своєї дружини міського голову Полтави Олександра Мамая.

Джерело: Волков у Facebook, "Полтавщина", ДСНС Полтавської області

Деталі: Депутат повідомив, що у п'ятницю близько 18.20 біля ринку Станіславського спалили автомобіль, на якому він пересувається та який належить його дружині.

Дослівно: "Даний факт пов’язую виключно з політичною діяльністю та позицією у Полтавській міській раді. Підозра одна – організатор Олександр Мамай. У нас тривала історія політичної боротьби. На даний час оформлюємо заяву про злочин".

Додатково: Волков пояснив "Полтавщині", що припаркував автомобіль біля Маркетопту — зайшов у магазин на 5 хвилин, а коли вийшов, машина вже горіла. Поруч із машиною була виявлена пляшка.

 
Полтавщина

Автомобіль Mazda 6 відсутній у електронній декларації депутата за 2019 рік. Відповідно, можна зробити висновок, що родина Волкових придбала його протягом 2020-2021 років.

 
Facebook Волкова

Разом з тим, ДСНС Полтавської області повідомляє, що 15 січня о 18:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі "Мазда-6" на вул. Станіславського у м. Полтава.

Рятувальники локалізували пожежу о 18:38, ліквідували о 18:50.

Вогнем знищено горючі елементи відсіку двигуна, пошкоджено лакофарбове покриття. Причина пожежі встановлюється. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Полтаваавтопожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Полтава
Скандальна справа Полтавського ГЗК Жеваго отримала продовження: посадовців підозрюють у махінаціях
Мамай втратив посаду мера Полтави
Полтавський комунальник наживався на похованні військових: викрили на хабарах
Останні новини
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
Усі новини...
Реклама: