Полтавский депутат обвинил мэра в поджоге авто

Депутат Полтавского горсовета Эдуард Волков подозревает в причастности к поджогу автомобиля своей жены мэра Полтавы Александра Мамая.

Источник: Волков в Facebook, "Полтавщина", ГСЧС Полтавской области

Детали: Депутат сообщил, что в пятницу около 18.20 возле рынка Станиславского сожгли автомобиль, на котором он передвигается и который принадлежит его жене.

Дословно: "Данный факт связываю исключительно с политической деятельностью и позицией в Полтавском городском совете. Подозрение одно – организатор Александр Мамай. У нас долгая история политической борьбы. В настоящее время оформляем заявление о преступлении".

Подробнее: Волков объяснил "Полтавщине", что припарковал автомобиль возле Маркетопта – зашел в магазин на 5 минут, а когда вышел, машина уже горела. Рядом с машиной была обнаружена бутылка.

Полтавщина

Автомобиль "Mazda-6" отсутствует в электронной декларации депутата за 2019 год. Соответственно, можно сделать вывод, что семья Волковых приобрела его в течение 2020-2021 годов.

Facebook Волкова

Вместе с тем, ГСЧС Полтавской области сообщает, что 15 января в 18:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в автомобиле "Мазда-6" на ул. Станиславского в г. Полтава.

Спасатели локализовали пожар в 18:38, ликвидировали в 18:50.

Огнем уничтожены горючие элементы отсека двигателя, повреждено лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается. Травмированных и погибших в результате происшествия нет.