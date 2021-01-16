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Вакцина проти COVID для України: Crown Agents розповіла про умови контракту

Субота, 16 січня 2021, 15:21
Вакцина проти COVID для України: Crown Agents розповіла про умови контракту

Компанія Crown Agents, яку Кабмін визначив закупівельником вакцини проти Covid для України, отримає оплату за свої послуги після виконання всіх умов контракту і в обсязі, необхідному для покриття операційних витрат.

Джерело: Укрінформ з посиланням на пресреліз Crown Agents

Дослівно: "Кабінет Міністрів своєю постановою визначив, що міжнародна компанія Crown Agents буде закуповувати вакцини від COVID-19 на замовлення Міністерства охорони здоров’я.

Оплату за виконання своїх послуг міжнародна компанія отримає тільки після виконання усіх умов контракту та у розмірі, необхідному для покриття операційних витрат".

Деталі: В компанії також повідомили, що уряд Великої Британії обрав її для постачання вакцин на заморські території держави, а отже Crown Agents має досвід поставки вакцин від COVID-19, які потребують спеціальних умов доставки та зберігання.

Крім того, у Crown Agents заявили, що мають багаторічний міжнародний досвід проведення процедури екстрених закупівель за надзвичайних ситуацій. Приміром, під час епідемії Ебола компанія проводила екстрену закупівлю вакцин і прямої гуманітарної допомоги постраждалому населенню з різних країн світу.

Довідково: Crown Agents – це некомерційне підприємство з 188-річною історією, яке працює в Україні більше 20 років. З 2015 року компанія бере участь у закупівлях за держкошт ліків та виробів медичного призначення для МОЗ України.

Нагадаємо: На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України забрав функцію закупівлі вакцин від держпідриємства "Медзакупівлі України" і передав процес міжнародній організації Crown Agents.

Crown Agents у 2015 році закупила Україні ліки для лікування дитячої та дорослої онкології в середньому на 45% дешевше, ніж Міністерство охорони здоров’я.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяМОЗУкраїна
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