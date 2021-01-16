Вакцина против COVID для Украины: Crown Agents рассказала об условиях контракта

Компания Crown Agents, которую Кабмин определил закупщиком вакцины против Covid для Украины, получит оплату за свои услуги после выполнения всех условий контракта и в объеме, необходимом для покрытия операционных расходов.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-релиз Crown Agents

Дословно: "Кабинет Министров своим постановлением определил, что международная компания Crown Agents будет закупать вакцины от COVID-19 по заказу Министерства здравоохранения.

Оплату за выполнение своих услуг международная компания получит только после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов".

Детали: В компании также сообщили, что правительство Великобритании выбрал ее для снабжения вакцинами заморских территорий государства, а следовательно Crown Agents имеет опыт поставки вакцин от COVID-19, которые требуют специальных условий доставки и хранения.

Кроме того, в Crown Agents заявили, что имеют многолетний международный опыт проведения процедуры экстренных закупок при чрезвычайных ситуациях. К примеру, во время эпидемии Эбола компания проводила экстренную закупку вакцин и прямой гуманитарной помощи пострадавшему населению из разных стран мира.

Справка: Crown Agents - это некоммерческое предприятие с 188-летней историей, которое работает в Украине более 20 лет. С 2015 года компания участвует в закупках за госсредства лекарств и изделий медицинского назначения для МОЗ Украины.

Напомним: На внеочередном заседании Кабинет министров Украины забрал функцию закупки вакцин у госпредприятия "Медзакупки Украины" и передал процесс международной организации Crown Agents.

Crown Agents в 2015 году закупила Украине лекарства для лечения детской и взрослой онкологии в среднем на 45% дешевле, чем Министерство здравоохранения.