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Pfizer-BioNTech прокоментували затримку з вакцинами

Субота, 16 січня 2021, 16:47
Pfizer-BioNTech прокоментували затримку з вакцинами

Скорочення поставок вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech країнам ЄС, про що стало відомо вчора, триватимуть не довше ніж до 25 січня.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві, оприлюдненій BioNTech.

У ній пояснюють, що деяке скорочення поставок вакцин пов’язане з необхідністю наростити виробничі потужності заводу Puurs у Бельгії, щоб у 2-му кварталі року виробляти "значно більше" доз. 

"Ми повернемося до планового графіку поставок у ЄС, починаючи з 25 січня, а з 15 лютого - до збільшеного постачанняr, внаслідок чого ми зможемо поставити всю обіцяну кількість доз у першому кварталі та значно більше - у другому кварталі", - зазначають у заяві. 

Нагадаємо, 15 січня стало відомо про наміри Pfizer найближчими тижнями скоротити заплановані обсяги поставок вакцини країнам Європи, що пояснили необхідністю збільшити свої виробничі потужності.

Шість країн-членів ЄС - усі з Північної Європи та Балтії - у спільному листі до Єврокомісії назвали затримку поставок вакцини від коронавірусу неприйнятною та наголосили, що це підриває довіру до кампанії вакцинації.

Надвечір президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що отримала запевнення від компанії Pfizer про здійснення запланованих поставок вакцини від COVID-19 у першому кварталі 2021 року, незважаючи на поточні затримки.

Теми: вакцинаціямедицина
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