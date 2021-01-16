Pfizer-BioNTech прокомментировали задержку с вакцинами

Сокращение поставок вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech странам ЕС, о чем стало известно вчера, продлится не более чем до 25 января.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, обнародованном BioNTech.

В ней объясняют, что некоторое сокращение поставок вакцин связано с необходимостью нарастить производственные мощности завода Puurs в Бельгии, чтобы во 2-м квартале года производить значительно больше доз.

"Мы вернемся к плановому графику поставок в ЕС, начиная с 25 января, а с 15 февраля - к увеличенным поставкам, в результате чего сможем поставить всё обещанное количество доз в первом квартале и значительно больше - во втором квартале", - отмечают в заявлении.

Напомним, 15 января стало известно о намерениях Pfizer в ближайшие недели сократить запланированные объемы поставок вакцины странам Европы из-за необходимости увеличить производственные мощности.

Шесть стран-членов ЕС - все из Северной Европы и Балтии - в общем письме к Еврокомиссии назвали задержку поставок неприемлемой и отметили, что это подрывает доверие к кампании вакцинации.

К вечеру президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что получила заверения от компании Pfizer об осуществлении запланированных поставок вакцины от COVID-19 в первом квартале 2021 года, несмотря на текущие задержки.