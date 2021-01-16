Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Pfizer-BioNTech прокомментировали задержку с вакцинами

Суббота, 16 января 2021, 17:47

Сокращение поставок вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech странам ЕС, о чем стало известно вчера, продлится не более чем до 25 января.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, обнародованном BioNTech.

В ней объясняют, что некоторое сокращение поставок вакцин связано с необходимостью нарастить производственные мощности завода Puurs в Бельгии, чтобы во 2-м квартале года производить значительно больше доз.

"Мы вернемся к плановому графику поставок в ЕС, начиная с 25 января, а с 15 февраля - к увеличенным поставкам, в результате чего сможем поставить всё обещанное количество доз в первом квартале и значительно больше - во втором квартале", - отмечают в заявлении.

Напомним, 15 января стало известно о намерениях Pfizer в ближайшие недели сократить запланированные объемы поставок вакцины странам Европы из-за необходимости увеличить производственные мощности.

Шесть стран-членов ЕС - все из Северной Европы и Балтии - в общем письме к Еврокомиссии назвали задержку поставок неприемлемой и отметили, что это подрывает доверие к кампании вакцинации.

К вечеру президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что получила заверения от компании Pfizer об осуществлении запланированных поставок вакцины от COVID-19 в первом квартале 2021 года, несмотря на текущие задержки.

Темы: вакцинациямедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден выдвинул Нуланд на пост заместителя госсекретаря США

Контрразведка сообщала об угрозах со стороны РФ задолго до агрессии – министр

Вакцина против COVID для Украины: Crown Agents рассказала об условиях контракта

фото, видеоПолтавский депутат обвинил мэра в поджоге авто

фото, видеоРуководителей Нацагентства по аккредитации поймали на взятке

Во Франции 1,5 млн человек без связи из-за поджога вышки противниками 5G

Все новости...
вакцинация
Вакцина против COVID для Украины: Crown Agents рассказала об условиях контракта
В ВОЗ призвали страны не требовать от туристов вакцинации от COVID
В Грузии хотят привить от коронавируса 60% населения до конца года
Последние новости
18:33
Нуланд и не только: Байден объявил номинантов на ключевые должности в Госдепе
18:23
Оккупационные войска РФ в Донбассе в очередной раз нарушили перемирие
18:02
Связи Трампа с Россией: в США обнародовали новые данные о расследовании
17:51
Продажи группы BMW за 2020 год сократились почти на 10%
17:47
Pfizer-BioNTech прокомментировали задержку с вакцинами
17:28
Байден выдвинул Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
16:35
Додик, подаривший РФ похищенную в Луганске икону, обвинил Кулебу в "некомпетентности"
16:33
Контрразведка сообщала об угрозах со стороны РФ задолго до агрессии – министр
16:28
За 2020 год Boeing поставил в 3,5 раза меньше самолетов чем Airbus
16:21
Вакцина против COVID для Украины: Crown Agents рассказала об условиях контракта
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!