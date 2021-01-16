Зв'язки Трампа з Росією: у США оприлюднили нові дані про розслідування

Голова юридичного комітету Сенату Сполучених Штатів Ліндсі Грем оприлюднив низку додаткових документів та стенограм, пов'язаних з розслідуванням справи про ймовірну змову між членами команди Трампа та Росією.

Джерело: Fox News

Деталі: Перше розслідування ФБР, в межах якого агенти шукали ознаки й докази можливої змови членів президентської кампанії Трампа у 2016 році з росіянами для впливу на результати виборів у США, отримало назву Crossfire Hurricane.

Ліндсі Грем оприлюднив стенограми інтерв'ю з працівниками ФБР та Міністерства юстиції США, проведених сенатським комітетом в період з 3 березня по 29 жовтня 2020 року в рамках Crossfire Hurricane.

Пряма мова Грема: "Вважаю розслідування Crossfire Hurricane наймасштабнішим системним провалом з боку вищого керівництва, але не відданих, працьовитих патріотів, які захищають нашу країну кожен день в Федеральному бюро розслідувань і в Міністерстві юстиції.

Суду FISA (Суд з нагляду за зовнішньою розвідкою США - УП) збрехали. Викривальна інформація про тих, щодо кого велось розслідування, була надана із затримкою. Слідчі, за деякими винятками, були неймовірно необ'єктивними і використовували повноваження правоохоронних органів у політичних цілях".

Додатково: Він запевнив що судовий комітет опублікував максимальну кількість пов'язаних з розслідуванням матеріалів, за винятком деяких засекречених, які зараз не можна розголошувати.

Початкове розслідування Crossfire Hurricane, на думку Грема, стало одним з найбільш некомпетентних і корумпованих розслідувань в історії ФБР та Мін'юсту.

Що передувало: У жовтні минулого року тодішній генеральний прокурор Вільям Барр призначив прокурора США по округу Коннектикут Джона Дарема спеціальним радником для продовження розслідування стосовно Росії.

Розслідування зосереджено на поведінці агентів ФБР, які розслідували зв'язки Трампа з Росією.

Дарем вперше почав розслідування незабаром після того, як спеціальний радник Роберт Мюллер завершив своє річне розслідування того, чи вступала кампанія Трампа в змову з Росією з метою вплинути на президентські вибори 2016 року.

Трамп та його союзники давно називають розслідування щодо Росії "містифікацією", покликаною підірвати його президентство.

Минулого року комітет Сенату з розвідки опублікував звіт з п'яти частин, в якому детально описується втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

В останньому томі, опублікованому в серпні минулого року, комітет заявив, що деякі контакти кампанії Трампа з російськими агентами перед президентськими виборами 2016 року представляли собою "серйозну загрозу контррозвідці", але "не знайшли доказів" того, що Трамп або учасники його кампанії вступили в змову з Росією.