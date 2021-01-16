Связи Трампа с Россией: в США обнародовали новые данные о расследовании
Председатель юридического комитета Сената США Линдси Грэм опубликовал ряд дополнительных документов и стенограмм, связанных с расследованием дела о вероятном сговоре между членами компанды Трампа и Россией.
Источник: Fox News
Детали: Первое расследование ФБР, в рамках которого агенты искали признаки и доказательства возможного сговора членов президентской кампании Трампа в 2016 году с россиянами для влияния на результаты выборов в США, получило название Crossfire Hurricane.
Линдси Грэм обнародовал стенограммы интервью с работниками ФБР и Министерства юстиции США, проведенных сенатским комитетом в период с 3 марта по 29 октября 2020 года в рамках Crossfire Hurricane.
Прямая речь Грэма: "Считаю расследования Crossfire Hurricane масштабным системным провалом со стороны высшего руководства, но не преданных, трудолюбивых патриотов, защищающих нашу страну каждый день в Федеральном бюро расследований и в Министерстве юстиции.
Суду FISA (Суд по надзору за внешней разведкой США - УП) солгали. Разоблачительная информация о тех, в отношении кого велось расследование, была предоставлена с задержкой. Следователи, за некоторыми исключениями, были невероятно необъективными и использовали полномочия правоохранительных органов в политических целях".
Дополнительно: Он заверил, что судебный комитет опубликовал максимальное количество связанных с расследованием материалов, за исключением некоторых засекреченных, которые нельзя сейчас разглашать.
Исходное расследование Crossfire Hurricane, по мнению Грэма, стало одним из самых некомпетентных и коррумпированных расследований в истории ФБР и Минюста.
Что предшествовало: В октябре прошлого года тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр назначил прокурора США по округу Коннектикут Джона Дарема специальным советником для продолжения расследования в отношении России.
Расследование сосредоточлось на поведении агентов ФБР, которые расследовали связи Трампа с Россией.
Дарем впервые начал расследование вскоре после того, как специальный советник Роберт Мюллер завершил свое годовое расследование того, вступала ли кампания Трампа в сговор с Россией с целью повлиять на президентские выборы 2016 года.
Трамп и его союзники давно называют расследование в отношении России "мистификацией", призванной подорвать его президентство.
В прошлом году комитет Сената по разведке опубликовал отчет из пяти частей, в котором подробно описывается вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
В последнем томе, опубликованном в августе прошлого года, комитет заявил, что некоторые контакты кампании Трампа с российскими агентами перед президентскими выборами 2016 года представляли собой "серьезную угрозу контрразведке", но "не нашли доказательств" того, что Трамп или участники его кампании вступили в сговор с Россией.