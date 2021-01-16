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Skoda та Nivea відмовилися спонсорувати Чемпіонат світу з хокею у Білорусі

Субота, 16 січня 2021, 18:58
Skoda та Nivea відмовилися спонсорувати Чемпіонат світу з хокею у Білорусі

Автовиробник Skoda та косметичний бренд Nivea заявили про відмову виступити спонсорами Чемпіонату світу з хокею, якщо він відбудуться у Білорусі.

Джерело: Радыё Свабода

Деталі: Skoda вже 28 років є головним партнером Чемпіонату світу з хокею, але цьогоріч компанія застерегла, що відмовиться від співпраці у разі, якщо спортивний турнір не перенесуть з Білорусі в іншу країну. Причиною такого рішення є порушення прав людини у Білорусі.

Днем раніше з аналогічною заявою виступив ще один спонсор хокейного чемпіонату – відомий світовий виробник косметики Nivea: "Враховуючи ситуацію, що склалася, ми вирішили, що NIVEA MEN не буде спонсором чемпіонату світу з хокею у 2021 році, якщо Білорусь буде затверджена співорганізатором. Ми вже повідомили Міжнародну федерацію хокею про своє рішення і будемо уважно стежити за обговореннями".

14 січня міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас виступив із закликом до Міжнародної федерації хокею (IIHF) не проводити у Білорусі чемпіонат світу 2021 року в зв'язку з порушеннями прав людини в цій країні: "Той, хто серйозно сприймає заклики до солідарності з Білоруссю, не може всерйоз наполягати на проведенні чемпіонату".

"Українська правда" у Threads

Теми: права людиниспортБілорусь
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