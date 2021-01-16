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Skoda и Nivea отказались спонсировать Чемпионат мира по хоккею в Беларуси

Суббота, 16 января 2021, 19:58

Автопроизводитель Skoda и косметический бренд Nivea заявили об отказе выступить спонсорами Чемпионата мира по хоккею, если он состоится в Беларуси.

Источник: Радыё Свабода

Детали: Skoda уже 28 лет является главным партнером Чемпионата мира по хоккею, но в этом году компания предупредила, что откажется от сотрудничества в том случае, если спортивный турнир не перенесут из Беларуси в другую страну. Причиной такого решения является нарушение прав человека в Беларуси.

Днем ранее с аналогичным заявлением выступил еще один спонсор хоккейного чемпионата - известный мировой производитель косметики Nivea: "Учитывая сложившуюся ситуацию, мы решили, что Nivea Men не будет спонсором чемпионата мира по хоккею в 2021 году, если Беларусь будет утверждена соорганизатором. Мы уже сообщили Международной федерации хоккея о своем решении и будем внимательно следить за обсуждениями".

14 января министр иностранных дел Германии Хайко Масс выступил с призывом к Международной федерации хоккея (IIHF) не проводить в Беларуси чемпионат мира 2021 года в связи с нарушениями прав человека в этой стране: "Тот, кто серьезно воспринимает призывы к солидарности с Беларусью не может всерьез настаивать на проведении чемпионата".

Темы: права человекаспортБеларусь


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