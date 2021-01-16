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Італія слідом за Британією заборонила авіарейси з Бразилії через новий штам вірусу

Субота, 16 січня 2021, 20:04

Італія слідом за Британією заборонила авіарейси з Бразилії, щоб запобігти завезенню звідти нового штаму коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera, відповідний наказ підписав міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца.

Наказ тимчасово забороняє авіарейси з Бразилії та забороняє в’їзд до Італії усіх осіб, які бували в Бразилії протягом останніх 14 днів. Якщо ж такі люди вже в’їхали до Італії, їх просять негайно звернутися до органів охорони здоров’я і здати тест.

"Необхідно, щоб наші вчені могли ретельно дослідити новий штам. До того краще обрати шлях максимальної обережності", - заявив Роберто Сперанца.

Нагадаємо, напередодні, 15 січня Британія, побоюючись нового штаму, заборонила в'їзд з Південної Америки, Португалії та Кабо-Верде, а також оголосила, що з 18 січня мандрівники з усіх інших країн і територій зможуть потрапити на рейс до Британії тільки з негативним тестом на коронавірус та вимогою самоізоляції після прибуття.

Теми: коронавірусавіаБразиліяІталія


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