Италия вслед за Британией запретила авиарейсы из Бразилии из-за нового штамма вируса

Италия вслед за Британией запретила авиарейсы из Бразилии, чтобы предотвратить ввезение оттуда нового штамма коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Приказ временно запрещает авиарейсы из Бразилии и запрещает въезд в Италию всех лиц, которые бывали в Бразилии в течение последних 14 дней.

Если же такие люди уже въехали в Италию, их просят немедленно обратиться в органы здравоохранения и сдать тест.

"Необходимо, чтобы наши ученые могли тщательно исследовать новый штамм. До того лучше выбрать путь максимальной осторожности", - заявил Роберто Сперанца.

Напомним, накануне, 15 января Великобритания, опасаясь нового штамма, запретила въезд из Южной Америки, Португалии и Кабо-Верде, а также объявила, что с 18 января путешественники из всех стран и территорий смогут попасть на рейс в Британию только с отрицательным тестом на коронавирус и требованием самоизоляции по прибытии.