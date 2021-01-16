У Міносвіти вважають, що діти 1-4 класів зможуть повернутися до шкіл

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет вважає можливим повернення молодших класів до повноформатного навчання після завершення січневих карантинних обмежень.

Джерело: повідомлення Шкарлета у Телеграм

Пряма мова: "Вважаю, що принаймні молодші класи після завершення карантину можуть повернутися до повноформатного навчання. А щодо старшої школи, то за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації в країні буде прийнятним проведення навчання за змішаною формою. На жаль, ухвалення остаточних рішень з цього питання не залежить від однієї людини: міністра освіти і науки або міністра охорони здоров'я.

Сподіваюся, що найближчим часом статистика захворюваності на Covid-19 і здатність медичної системи стримувати епідемічні хвилі все-таки дадуть нам змогу рекомендувати місцевій владі частково повертати дітей до звичного формату навчання.

Про перебіг переговорів і консультацій з вищезазначеного питання інформуватимемо і далі".

Деталі: Він також додав, що поділяє позицію і прислухається до аргументів фахівців, епідеміологів, лікарів, рекомендації яких ґрунтуються на моніторингах епідемічної ситуації в країні.

Очільник відомства запевнив, що Міносвіти та Міністерство охорони здоров'я перебувають у постійній комунікації.