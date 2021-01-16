У Чехії - перші підозри на "британський" штам коронавірусу

У Чехії виявили перші підозри на мутований "британський" штам коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deník N, цитуючи керівницю Національної референтної лабораторії Хелену Жирінкову.

"Ми бачимо дуже чітку вказівку на зміну чутливості тесту, це може бути так звана "британська" мутація вірусу", - заявила вона.

Міністр охорони здоров’я Ян Блатни наразі відмовився від коментарів.

Як повідомляє Novinky, у Державній службі здоров’я сказали, що зараз референтна лабораторія обробляє 10 зразків ПЛР-тестів, які за характеристиками схожі на "британський" штам. Зразки отримали на початку тижня, результати дослідження мають бути відомі наступного тижня.

Виявлений у Британії мутований, більш заразний штам коронавірусу знаходили вже більш ніж у 20 країнах Європи.

За останню добу в країні виявили 9230 нових заражень. Два дні перед цим показники були близькими до 11 тисяч. Це суттєве падіння, порівняно з рекордними понад 17 тисяч заражень на початку місяця (населення країни - близько 10,7 млн).

Нагадаємо, з 27 грудня країна повернулася до найжорсткішого рівня карантинних обмежень, що передбачає закриття всіх магазинів, окрім продуктових супермаркетів та аптек. Також діє комендантська година з 9 вечора до 5 ранку.

Цього ж дня Чехія, разом з усіма країнами ЄС, почала масову вакцинацію від коронавірусу вакциною Pfizer-BioNTech.

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