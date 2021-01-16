В Чехии - первые подозрения на "британский" штамм коронавируса

В Чехии обнаружили первые подозрения на мутировавший "британский" штамм коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deník N, цитируя руководительницу Национальной референтной лаборатории Хелену Жиринкову.

"Мы видим очень четкое указание на изменение чувствительности теста, это может быть так называемая "британская" мутация вируса", - заявила она.

Министр здравоохранения Ян Блатны отказался от комментариев.

Как сообщает Novinky, в Государственной службе здоровья сказали, что сейчас референтная лаборатория обрабатывает 10 образцов ПЦР-тестов, которые по характеристикам похожи на "британский" штамм. Образцы получили в начале недели, результаты исследования должны быть известны на следующей неделе.

Обнаруженный в Британии мутировавший, более заразен штамм коронавируса находили уже более чем в 20 странах Европы.

За последние сутки в Чехии обнаружили 9230 новых заражений. Два дня перед этим показатели были близки к 11 000. Это существенное падение по сравнению с рекордными более 17 тысяч заражений в начале месяца (население страны - около 10,7 млн).

Напомним, с 27 декабря страна вернулась к жесткому карантину, что предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продуктовых супермаркетов и аптек.Также действует комендантский час с 9 вечера до 5 утра.

В этот же день Чехия, вместе со всеми странами ЕС, начала массовую вакцинацию от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech.

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