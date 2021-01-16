Випущені Іраном балістичні ракети впали поблизу ударної групи ВМС США

В ході військових навчань в Індійському океані Іран випустив ракети великої дальності, які приводнилися неподалік від кораблів Військово-морських сил США, а також поруч з торговим судном, що проходило повз.

Джерело: Fox News

Деталі: Американські військові були інформовані про навчання Ірану, і не сприйняли ракетний удар як загрозу, проте у ВМС США стурбовані ситуацією, що склалася, оскільки місце попадання ракет знаходиться у районі перебування ударної групи на чолі з авіаносцем "Німіц" (до кораблів США було близько 160-170 км).

Офіційні особи США додали, що принаймні одна з ракет впала в 30-40 км від торгового судна, яке також знаходилося в тому районі.

Відзначається, що як мінімум дві іранські балістичні ракети вибухнули при ударі об океан. Удари ракет відстежили військові супутники-шпигуни США.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану стверджує, що балістичні ракети великої дальності, випущені в суботу вранці, пролетіли понад тисячу миль у північній частині Індійського океану.

В останні дні Іран провів безліч військових навчань, в тому числі випустив крилаті ракети з південно-східного регіону країни у море.

Раніше на цьому тижні для демонстрації сили американський підводний човен з керованими ракетами, озброєний більш ніж 150 крилатими ракетами "Томагавк", знаходився поблизу іранських військово-морських навчань у Ормузькій протоці.