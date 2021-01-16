Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Випущені Іраном балістичні ракети впали поблизу ударної групи ВМС США

Субота, 16 січня 2021, 23:43

В ході військових навчань в Індійському океані Іран випустив ракети великої дальності, які приводнилися неподалік від кораблів Військово-морських сил США, а також поруч з торговим судном, що проходило повз.

Джерело: Fox News

Деталі: Американські військові були інформовані про навчання Ірану, і не сприйняли ракетний удар як загрозу, проте у ВМС США стурбовані ситуацією, що склалася, оскільки місце попадання ракет знаходиться у районі перебування ударної групи на чолі з авіаносцем "Німіц" (до кораблів США було близько 160-170 км).

Офіційні особи США додали, що принаймні одна з ракет впала в 30-40 км від торгового судна, яке також знаходилося в тому районі.

Відзначається, що як мінімум дві іранські балістичні ракети вибухнули при ударі об океан. Удари ракет відстежили військові супутники-шпигуни США.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану стверджує, що балістичні ракети великої дальності, випущені в суботу вранці, пролетіли понад тисячу миль у північній частині Індійського океану.

В останні дні Іран провів безліч військових навчань, в тому числі випустив крилаті ракети з південно-східного регіону країни у море.

Раніше на цьому тижні для демонстрації сили американський підводний човен з керованими ракетами, озброєний більш ніж 150 крилатими ракетами "Томагавк", знаходився поблизу іранських військово-морських навчань у Ормузькій протоці.

Теми: СШАІран


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Covid: у Норвегії після вакцинації померли три десятки літніх людей

У Міносвіти вважають, що діти 1-4 класів зможуть повернутися до шкіл

Санкції в дії: швейцарська компанія вийшла з проєкту Північний потік-2

Зв'язки Трампа з Росією: у США оприлюднили нові дані про розслідування

Байден висунув Нуланд на пост заступника держсекретаря США

Контррозвідка попереджала про загрози з боку РФ задовго до агресії – міністр

Усі новини...
США
Санкції в дії: швейцарська компанія вийшла з проєкту Північний потік-2
Нуланд і не тільки: Байден оголосив номінантів на ключові посади у Держдепі
Байден висунув Нуланд на пост заступника держсекретаря США
Останні новини
23:58
"Укрзалізниця" хоче відновити курсування "Інтерсіті" Київ-Перемишль
23:43
Випущені Іраном балістичні ракети впали поблизу ударної групи ВМС США
22:59
Covid: у Норвегії після вакцинації померли три десятки літніх людей
22:28
У Чехії - перші підозри на "британський" штам коронавірусу
22:12
фотоПоблизу Борисполя розбився вертоліт – ЗМІ
21:53
У Міносвіти вважають, що діти 1-4 класів зможуть повернутися до шкіл
21:27
Після сильних морозів в Україну повернеться тепло
20:47
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
20:04
Італія слідом за Британією заборонила авіарейси з Бразилії через новий штам вірусу
19:58
Skoda та Nivea відмовилися спонсорувати Чемпіонат світу з хокею у Білорусі
Усі новини...